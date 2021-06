-15% sur les Macs M1 sur le Refurb Store

La conférence inaugurale de la WWDC est passée et il n'y a pas eu d'annonce de nouveau Mac. Pour ceux qui attendaient cette échéance par précaution, Apple a eu la bonne idée de mettre en ligne tous les modèles standard de Macs équipés de la puce Apple M1 sur le Refurb Store avec la classique remise de 15%.Du côté du MacBook Air, le modèle de 256 Go est à 959 € ( argent or ) au lieu de 1 129 € sur l'Apple Store , et le modèle de 512 Go est à 1 199 € ( argent or ) au lieu de 1 399 €. Si vous souhaitez plutôt un MacBook Pro, le modèle 256 Go est à 1 229 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 449 € chez Apple , et le modèle 512 Go est à 1 429 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 679 €. Enfin, Le Mac mini est aussi disponible avec 256 Go pour 679 € au lieu de 799 € et 512 Go pour 869 € au lieu de 1 029 €. De nombreuses configurations personnalisées sont également proposées si vous voulez monter en gamme.Les ordinateurs vendus sur le Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple : la garantie est identique à celle des produits parfaitement neufs. Si vous comptez faire des économies sans compromis, c'est l'idéal. Attention, les stocks sont très limités et les configurations les plus populaires partent vite.