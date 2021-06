Des iPad Pro M1 déjà en promotion à -10% !

Il est très rare que des produits d'Apple qui viennent tout juste de sortir se retrouvent aussi rapidement avec un rabais de 10% chez un revendeur officiel. Voilà en tout cas une bonne nouvelle si l'iPad Pro M1 vous faisait de l'oeil et qu'une des références concernées correspond à vos besoins. C'est chez Amazon que cela se passe avec le modèle 11" 5G 128 Go argent à 969,99 € au lieu de 1 069 €, le modèle 11" 5G 512 Go argent à 1 259,99 € au lieu de 1 399 €, le modèle 11" 5G 1 To argent à 1 659,99 € au lieu de 1 839 €, le modèle 11" Wi-Fi 2 To gris sidéral à 1 899,99 € au lieu de 2 109 €, le modèle 11" 5G 2 To argent à 2 059,99 € au lieu de 2 279 €, le modèle 12,9" Wi-Fi 512 Go argent à 1 399,99 € au lieu de 1 549 € et le modèle 12,9" Wi-Fi 1 To argent à 1 799,99 € au lieu de 1 989 €.Attention, les deux modèles 12,9" ne sont actuellement pas en stock : ils peuvent bien être commandés, mais il y aura un peu d'attente. Les modèles 11" sont en revanche tous disponibles sans attente à l'heure où nous rédigeons ce bon plan. Si vous avez besoin d'un Apple Pencil pour accompagner votre tablette, il y a également un petit rabais à 129 € au lieu de 135 € chez Apple . Attention, la durée de ces offres n'est pas précisée.