Des forfaits 4G pour iPhone en promo dès 5 € par mois

Les opérateurs ont repris leur bataille des prix sur les forfaits téléphoniques. Il y a de très bonnes offres cette semaine, notamment chez RED de SFR avec 20 Go pour 5 € par mois, 60 Go pour 8 € par mois et 130 Go pour 12 € par mois. Il y a également d'importantes remises chez Bouygues Telecom , avec 20 Go pour 5,99 € par mois, 60 Go pour 8,99 € par mois, et 140 Go pour 12,99 € par mois. Enfin, il y a aussi des remises chez Sosh avec 60 Go pour 13,99 € par mois et 100 Go pour 15,99 € par mois.

Les offres de RED

Il s'agit à chaque fois de forfaits sans engagement et sans limitation de durée, avec appels et SMS illimités. Les offres de SFR et Bouygues Telecom seront valables jusqu'au 13 juin inclus, celles de Sosh jusqu'au 28 juin à 9h.