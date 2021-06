L'iPhone 12 en promo, à partir de 809 € (-100 €)

L'iPhone 12 bénéficie d'intéressantes remises en cette fin de semaine chez Amazon . Deux modèles de 64 Go sont à 809 € ( noir rouge ), soit 100 € de remise par rapport au tarif officiel qui est de 909 € chez Apple . D'autres déclinaisons sont à 821,27 € ( blanc vert ). Pour 128 Go, comptez 873 € ( blanc ) ou 887 € ( rouge ) au lieu de 959 €. Et pour 256 Go, il y a des tarifs de 988,52 € ( noir ) ou 995,44 € ( rouge ) au lieu de 1 079 €.D'autres modèles sont également en promo, mais avec des remises moins importantes : vous pouvez retrouver tous les tarifs, couleur par couleur, sur notre comparateur de prix