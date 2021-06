Des MacBook Air personnalisés en vente flash

Plusieurs modèles de MacBook Air personnalisés sont en vente flash chez Darty. Vous pouvez obtenir le modèle 16 Go / 256 Go doré à 1 249,99 € au lieu de 1 359 €, le modèle 16 Go / 512 Go gris sidéral à 1 499,99 € au lieu de 1 629 €, le modèle 8 Go / 1 To gris sidéral à 1 499,99 € au lieu de 1 629 € et le modèle 8 Go / 2 To gris sidéral à 1 919,99 € au lieu de 2 089 €. La vente flash sera valable jusqu'à ce jeudi 17 juin à minuit.Des modèles standard sont également en promotion, notamment avec le modèle 8 Go / 256 Go argenté à 1 029 € ( Amazon ) ou 1 029,99 € ( Darty ) au lieu de 1 129 € sur l'Apple Store . Le modèle 8 Go / 512 Go argenté est à 1 299,99 € ( Darty ), gris sidéral à 1 299,99 € ( Amazon CDiscount ) et doré à 1 299,99 € ( Amazon CDiscount ) au lieu de 1 399 € chez Apple.