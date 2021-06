Énormes promos sur l'iPhone 12 et 12 mini (-18%)

Du côté de l'iPhone 12 mini, les tarifs débutent à 667,80 € ( rouge mauve ) pour 64 Go au lieu de 809 € chez Apple (-17%). Pour 128 Go, comptez 711,90 € ( rouge ) ou 719,10 € ( blanc ) au lieu de 859 € chez Apple (-17% ou -16%). Pour 256 Go, les tarifs sont de 811,75 € ( noir ) ou 819 € ( blanc rouge ) au lieu de 979 € chez Apple (-17% ou -16%).Du côté de l'iPhone 12, les modèles de 64 Go sont à 741,36 € ( rouge blanc ) ou 764,10 € ( vert ) au lieu de 909 € chez Apple (-18% ou -16%). Pour 128 Go, les prix sont de 785,70 € ( blanc ), 798,30 € ( bleu rouge ) ou 809,10 € ( noir ) au lieu de 959 € chez Apple (-18%, -17% ou -16%). Et pour 256 Go, cela coûte 909,90 € ( mauve vert ) ou 917,10 € ( blanc noir ) au lieu de 1 079 € chez Apple (-16% ou -15%).Ces offres sont exceptionnelles : jamais ces modèles n'ont été proposés à un tarif aussi bas par un revendeur officiel. Attention, Amazon ne précise pas combien de temps cette opération promotionnelle sera disponible et l'état des stocks n'est pas connu non plus.