L'iPad Air 4 à partir de 609 €, jusqu'à -13%

L'iPad Air 4 bénéficie d'intéressantes offres promotionnelles chez Amazon . Les tarifs débutent à 609 € ( vert ) ou 609,99 € ( argent ) au lieu de 669 € chez Apple pour 64 Go de stockage avec connectivité Wi-Fi. Les rabais les plus intéressants concernent les modèles cellulaires, avec des tarifs de 706,27 € ( rose ), 707,16 € ( bleu ) ou 729,99 € ( argent ) au lieu de 809 € pour 64 Go, et 855,24 € ( argent rose ) au lieu de 979 € pour 256 Go. La durée de validité de ces offres n'est pas précisée.D'autres modèles d'iPad Air 4 sont en promotion, mais avec des remises moins importantes : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix . Notez que l'Apple Pencil 2 bénéficie également d'un petit coup de pouce, à 129 € au lieu de 135 € chez Apple