Un MacBook Air M1 à 964,99 € + bons d'achat

La Fnac vient de lancer une offre absolument monumentale sur le MacBook Air avec puce M1 d'entrée de gamme (256 Go de stockage) dans son coloris argenté : il est actuellement affiché à 964,99 € , soit 15% de remise par rapport au tarif officiel qui est de 1 129 € sur l'Apple Store . Et vous pouvez en plus récupérer un bon d'achat de 90 € grâce au code promo "ETE" ! Du jamais vu sur ce modèle.La remise de 15% est valable pour tous mais le code "ETE" est réservé aux adhérents. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir pour 4,99 € au lieu de 14,99 € (validité d'un an) : vous pouvez ajouter la carte Fnac+ au panier en même temps que le MacBook Air pour pouvoir profiter du code "ETE" immédiatement. Il sera valable jusqu'à ce mardi 22 juin à 23h59, dans la limite des stocks disponibles.Les autres modèles de MacBook Air bénéficient également du code "ETE", qui permet de récupérer 10 € tous les 100 € dépensés. Les remises sont moins importantes mais tout de même intéressantes. Pour le modèle d'entrée de gamme (256 Go), vous pouvez retrouver les autres coloris à 1 029,99 € ( gris sidéral or ) au lieu de 1 129 €, avec un bon d'achat de 100 € à récupérer. Pour le modèle haut de gamme (512 Go), les tarifs sont de 1 299,99 € ( argent or ) au lieu de 1 399 € chez Apple, avec un bon d'achat de 120 € à récupérer.