MacBook Pro M1 : 10% de remise + bons d'achat

La Fnac a mis en place une offre intéressante sur les MacBook Pro avec puce M1 ce week-end : il est possible de bénéficier d'une remise immédiate de 10% et de récupérer en bonus des bons d'achat de 10 € par tranches de 100 € dépensés grâce au code promo "ETE".Cette offre est valable sur les modèles standard, qui se retrouvent à 1 304,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 449 € pour 256 Go (130 € reversés) ou 1 511,99 € ( argent ) au lieu de 1 679 € pour 512 Go (150 € reversés). Le code fonctionne également sur une multitude de modèles personnalisés, tous en coloris gris sidéral : 16 Go / 256 Go pour 1 511,99 € au lieu de 1 679 € (150 € reversés), 16 Go / 512 Go à 1 718,99 € au lieu de 1 909 € (170 € reversés), 8 Go / 1 To à 1 718,99 € au lieu de 1 909 € (170 € reversés), 16 Go / 1 To à 1 925,99 € au lieu de 2 139 € (190 € reversés), 8 Go / 2 To à 2 132,99 € au lieu de 2 369 € (210 € reversés) et enfin 16 Go / 2 To à 2 339,99 € au lieu de 2 599 € (230 € reversés).Comme à son habitude, la Fnac réserve son code promotionnel "ETE" à ses adhérents. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez ajouter la carte Fnac+ à votre panier en même temps que le MacBook Pro pour pouvoir en profiter immédiatement. Elle est justement en promotion à 4,99 € au lieu de 14,99 € pour une durée de validité d'un an. Le code "ETE" sera valable jusqu'à ce mardi 22 juin à 23h59, dans la limite des stocks disponibles.