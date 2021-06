Des bons d'achat sur l'iMac M1 à la Fnac

C'est la toute première offre promotionnelle à concerner l'iMac M1. Il n'est pas encore question de remises immédiates, seulement de bons d'achat, mais c'est quand même ça de pris si vous comptiez vous équiper sans attendre. La Fnac vient de relancer une de ses offres favorites qui permet de récupérer des bons d'achat de 10 € par tranches de 100 € dépensés, et elle est bien valable sur le nouveau tout-en-un d'Apple.Sur un modèle d'entrée de gamme, dont le tarif est de 1 449,99 € , il est ainsi possible de récupérer un bon d'achat de 140 €. Les deux modèles supérieurs à 1 699,99 € ou 1 899,99 € permettent respectivement de récupérer 160 € ou 180 €. Notez que la Fnac dispose de multiples configurations personnalisées si vous souhaitez monter en gamme (jusqu'à 2 To de SSD et/ou 16 Go de RAM). Vous pouvez trouver la liste des 30 références disponibles sur cette page Comme toujours, cette offre de la Fnac est réservée aux adhérents. Si vous ne l'êtes pas, il vous suffit d'ajouter la carte Fnac+ (à 4,99 € au lieu de 14,99 €) au panier en même temps que l'iMac pour pouvoir profiter du code "ETE" dans la foulée. Cette offre sera valable jusqu'à ce mardi 22 juin à 23h59, dans la limite des stocks disponibles.