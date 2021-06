Prime Day : 21% de remise sur les iPhone 12 et 12 mini

C'ets le Prime Day et Amazon a lancé de très intéressantes offres sur l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini avec des remises allant de 16% à 18% sur pratiquement tous les modèles d'iPhone 12, et même jusqu'à 21% sur l'iPhone 12 mini. Les tarifs débutent ainsi à 638,99 € au lieu de 809 € pour l'iPhone 12 mini, et à 740,99 € au lieu de 909 € pour l'iPhone 12.Pour pouvoir profiter de cette offre, vous devez être membre d'Amazon Prime , qui coûte 5,99 € par mois (ou 49 € par an) et il est possible de bénéficier d'un essai gratuit de 30 jours. Cette offre promotionnelle sera uniquement valable ces lundi et mardi 21 et 22 juin, dans la limite des stocks disponibles.