Prime Day : l'Apple Watch Series 6 à 389,99 €, Series 3 dès 178,99 €

C'est le Prime Day et Amazon a lancé de belles offres sur les montres connectées d'Apple. Vous pouvez obtenir l'Apple Watch Series 6 de 40 mm à partir de 388,99 € au lieu de 429 € chez Apple , et les modèles de 44 mm à partir de 418,99 € au lieu de 459 €, sauf pour le modèle de 44 mm doré qui est à 389,99 € au lieu de 459 €.Si vous êtes à la recherche d'un tout petit prix, il y a également de fortes remises sur l'Apple Watch Series 3, à partir de 178,99 € au lieu de 229 € pour les boîtiers de 38 mm et de 208,99 € au lieu de 259 € pour les boîtiers de 42 mm.Pour pouvoir profiter de ces tarifs promotionnels, vous devez être membre d'Amazon Prime . Cela coûte 5,99 € par mois (ou 49 € par an) et vous pouvez profiter d'un essai gratuit de 30 jours. Le Prime Day sera uniquement valable ces lundi et mardi 21 et 22 juin, dans la limite des stocks disponibles.