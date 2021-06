Prime Day : Magic Keyboard à 69,99 €, Magic Mouse à 68,99 €

Deux accessoires du Mac sont en promotion dans le cadre du Prime Day chez Amazon : le Magic Keyboard peut être obtenu à 69,99 € au lieu de 109 € chez Apple (-36%), et la Magic Mouse 2 à 68,99 € au lieu de 85 € chez Apple (-19%).Ces deux tarifs promotionnels sont exclusivement proposés aux membres d'Amazon Prime . Cela coûte 5,99 € par mois ou 49 € par an, mais vous pouvez profiter d'un essai gratuit de 30 jours et donc profiter de cette offre sans frais. Le Prime Day sera uniquement valable ces lundi et mardi 21 et 22 juin, dans la limite des stocks disponibles.