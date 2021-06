Grosse promo sur un iPhone SE de 256 Go

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Un gros modèle d'iPhone SE est en promo chez Amazon dans le cadre du Prime Day : avec 256 Go de stockage et un coloris blanc, il est proposé à 531,99 € au lieu de 659 € chez Apple , soit 19% de remise immédiate.Cette offre est réservée aux membres d'Amazon Prime , qui coûte 5,99 € par mois ou 49 € par an, et qui est proposé avec une période d'essai gratuite de 30 jours. Elle sera valable jusqu'à ce mardi soir à minuit, dans la limite des stocks disponibles.Si vous n'avez pas besoin d'une aussi grande capacité, les modèles de 64 Go débutent à 437 € au lieu de 489 € (-11%) et ceux de 128 Go à 480,84 € au lieu de 539 € (-11%), sans besoin d'être membre d'Amazon Prime.