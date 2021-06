L'iPhone 12 mini dès 699 €, l'iPhone 12 dès 788 €

Les différents modèles d'iPhone 12 mini et d'iPhone 12 sont de retour en promotion chez Amazon . Les tarifs démarrent à 699 € pour l'iPhone 12 mini, dont les tarifs officiels débutent à 809 € sur l'Apple Store . Du côté de l'iPhone 12, les prix débutent à 788 € pour un modèle rouge ou 799 € pour certains autres coloris, au lieu de 909 € chez Apple. Très populaires, certains modèles de 128 Go sont à 849 € au lieu de 959 €.Tous les modèles ne sont pas en stock et les tarifs peuvent varier en fonction des coloris. Vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix . Attention, comme toujours avec Amazon, les offres sont susceptibles d'évoluer à tout moment.