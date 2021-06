L'Apple Watch SE dès 259 €, Series 6 dès 369 € (-60 €)

La Fnac et Amazon ont lancé d'intéressantes remises sur l'Apple Watch SE et l'Apple Watch Series 6. Vous pouvez obtenir l'Apple Watch SE à partir de 259 € ( Amazon Fnac ) au lieu de 299 € chez Apple , et l'Apple Watch Series 6 à partir de 369 € ( Amazon Fnac ) au lieu de 429 € chez Apple.Ce sont principalement des modèles GPS qui sont concernés par cette opération promotionnelle. Vous pouvez retrouver la liste complète des références concernées sur notre comparateur de prix . Avant de craquer, notez bien que l'Apple Watch Series 7 sera très probablement présentée en septembre . La durée de validité de cette offre n'est pas précisée.