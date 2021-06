L'iPhone 12 mini dès 631,95 € au lieu de 809 € (-22%)

Mise à jour 14:02 :

Le modèle de 128 Go noir est descendu à 682,95 € (-20%), mais sans disponibilité immédiate.

C'est tout simplement la meilleure offre jamais proposée sur ces modèles jusqu'ici : l'iPhone 12 mini vient de voir son prix tomber chez Amazon avec des modèles de 64 Go à 631,95 € ( bleu rouge ) au lieu de 809 € chez Apple , soit 22% de remise !Les modèles de 128 Go sont proposés à partir de 732,29 € au lieu de 859 € (-15%), et ceux de 256 Go à 802,95 € au lieu de 979 € (-18%). Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée. Vous pouvez retrouver l'intégralité des références disponibles sur notre comparateur de prix