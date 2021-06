Soldes : l'iPhone 11 de 64 Go à 599 €

Mise à jour 10:59 :

Des modèles d'iPhone 11 plus capacitaires sont également en promotion chez Boulanger, avec 10% à 12% de remise : les différentes références disponibles sont sur cette page.

L'iPhone 11 d'une capacité de 64 Go bénéficie d'une intéressante remise dans le cadre des soldes. Vous pouvez retrouver tous les coloris à 599 € à la Fnac ( blanc vert ) et chez Amazon ( blanc vert ). Ce modèle coûte normalement 689 € sur l'Apple Store et cela représente donc 90 € d'économies, ou 13% de remise. Cela vous permet d'obtenir l'iPhone 11 pour seulement 10 € de plus que l'iPhone XR équivalent.Attention, la durée de cette offre n'est pas précisée et l'état des stocks non plus. Vous pouvez retrouver des offres sur d'autres modèles d'iPhone, notamment l'iPhone 12, sur notre comparateur de prix