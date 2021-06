Soldes : l'iPhone 12 à partir de 749 € (-18%)

Mise à jour 9:19 :

Boulanger s'est aligné sur certains tarifs : la liste des références disponibles est sur cette page. Vous pouvez également retrouver certaines des offres de Boulanger chez Rakuten, avec 30 € de remise supplémentaire grâce au code "RAKUTEN30".

Il y a de très belles offres sur l'iPhone 12 chez Amazon dans le cadre des soldes. Pour 64 Go, le meilleur tarif est à 749 € ( bleu mauve ) au lieu de 909 € sur l'Apple Store , soit 18% de remise par rapport au tarif officiel d'Apple ! Il y a également de gros rabais sur les modèles de 128 Go, à 799 € ( bleu vert ) au lieu de 959 €, soit 17% de remise. Un modèle de 256 Go est également affiché à 919 € ( rouge ) au lieu de 1 079 €, soit 15% de remise.De nombreuses autres références bénéficient de remises, mais avec des pourcentages moins élevés. Vous pouvez retrouver tous les meilleurs tarifs sur toutes les capacités et tous les coloris sur notre comparateur de prix . Attention, les stocks sont limités !