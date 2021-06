Soldes : l'iPhone 12 mini dès 649 € (-20%) chez Boulanger

L'iPhone 12 mini est en solde chez Boulanger ! Les modèles de 64 Go sont à 649 € ( noir rouge ) au lieu de 809 € chez Apple , soit 20% de remise. Les modèles de 128 Go sont à 699 € ( noir rouge ) au lieu de 859 €, soit 19% de remise. Enfin, les modèles de 256 Go sont à 819 € ( noir rouge ) au lieu de 979 € chez Apple, soit 16% de remise.Boulanger a mis en place certaines de ces offres chez Rakuten , qui permet de bénéficier d'une remise de 30 € supplémentaire grâce au code promo "RAKUTEN30". Attention, les stocks sont limités et la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.