Des Apple Watch en solde dès 259 €

Il y a d'intéressantes offres sur les montres connectées d'Apple dans le cadre du lancement des soldes aujourd'hui. Vous pouvez obtenir l'Apple Watch SE à partir de 259 € ( Amazon Fnac ) au lieu de 299 € chez Apple , et l'Apple Watch Series 6 à partir de 369 € ( Amazon Fnac ) au lieu de 429 € chez Apple. Et si vous achetez à la Fnac en tant qu'adhérent, vous pouvez récupérer en bonus un bon d'achat de 20 € grâce au code promo "FNAC20" qui sera valable uniquement ce mercredi 30 juin.Vous pouvez également retrouver deux belles remises sur des Apple Watch Series 5 cellulaires chez Boulanger, avec un modèle Nike+ noir de 40 mm à 335,30 € et un modèle Nike+ argenté de 44 mm à 356,30 €