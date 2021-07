Refurb : MacBook Air M1 à 959 €, MacBook Pro à 1 229 €

Tous les modèles standard de MacBook Air et MacBook Pro équipés de la puce Apple M1 sont disponibles sur le Refurb Store ce vendredi. Du côté du MacBook Air, le modèle de 256 Go est à 959 € ( argent or ) au lieu de 1 129 € sur l'Apple Store , et le modèle de 512 Go est à 1 199 € ( argent or ) au lieu de 1 399 €. Si vous souhaitez plutôt un MacBook Pro, le modèle 256 Go est à 1 229 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 449 € chez Apple , et le modèle 512 Go est à 1 429 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 679 €. Si vous souhaitez plus de stockage ou de RAM, de nombreux modèles personnalisés sont également proposés.Les ordinateurs reconditionnés d'Apple sont une bonne manière de faire des économies (de 15%) sans compromis : la qualité du reconditionnement d'Apple est en effet irréprochable, et la garantie est identique à celle des produits de l'Apple Store classique. Les stocks sont en revanche limités.Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas que l'offre Back to School devrait bientôt faire son retour avec la possibilité d'obtenir une paire d'AirPods 2 gratuite en plus de la remise de 10% accordée sur l'Apple Store éducation . Si les écouteurs sans fil d'Apple vous intéressent, c'est la meilleure offre de l'année.