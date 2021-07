-100 € sur un iPad 8 cellulaire de 128 Go

Il n'y a jamais eu meilleure promotion sur ce modèle chez un revendeur officiel : l'iPad 8 cellulaire de 128 Go gris sidéral est actuellement affiché à 529,99 € chez Amazon , ce qui représente une centaine d'euros d'économies (ou -16%) par rapport au tarif officiel qui est de 629 € chez Apple . Cela permet d'obtenir ce modèle de 128 Go au même tarif que le modèle de 32 Go.Il y a également une remise sur un modèle de 32 Go cellulaire, seulement dans le coloris doré, à 467 € au lieu de 529 €. Vous pouvez retrouver tous les modèles d'iPad sur notre comparateur de prix . Pour accompagner l'iPad, l'Apple Pencil de première génération est à 95,99 € au lieu de 99 € chez Apple