Refurb : plein de MacBook Air sur mesure, dès 959 €

De nombreuses configurations de MacBook Air avec puce Apple M1, dont certaines n'avaient plus été vues depuis plusieurs semaines, sont de retour aujourd'hui sur le Refurb Store . Vous pouvez retrouver les deux modèles standard, avec le modèle de 256 Go à 959 € ( argent or ) au lieu de 1 129 € sur l'Apple Store , et le modèle de 512 Go à 1 199 € ( argent or ) au lieu de 1 399 €.De multiples configurations sur mesure sont également disponibles : 16 Go / 256 Go à 1 159 € ( argent or ) au lieu de 1 359 €, 8 Go / 512 Go avec GPU 7 coeurs à 1 159 € ( argent or ) au lieu de 1 359 €, 16 Go / 512 Go avec GPU 7 coeurs à 1 349 € ( argent gris sidéral ), 16 Go / 512 Go avec GPU 8 coeurs à 1 399 € ( argent or ) au lieu de 1 629 €, 8 Go / 1 To à 1 399 € ( argent ) au lieu de 1 629 €, 16 Go / 1 To à 1 549 € ( argent or ) au lieu de 1 859 €, et enfin 16 Go / 2 To à 1 989 € ( gris sidéral or ) au lieu de 2 319 €.Comme d'habitude avec le Refurb Store , les produits reconditionnés d'Apple vous permettent de bénéficier d'un rabais de 15% par rapport aux configurations neuves de l'Apple Store , sans compromis sur la garantie qui est strictement identique. La qualité étant indiscernable du neuf, c'est une très bonne alternative pour faire des économies. Attention, les quantités disponibles sont très limitées.