L'iPhone 12 mini dès 649 €, l'iPhone 12 dès 749 € (-20%)

Les iPhone 12 mini et iPhone 12 bénéficient de très importantes remises chez Amazon avec des rabais allant de 15% à 20% selon les modèles. Vous pouvez obtenir l'iPhone 12 mini de 64 Go à 649 € au lieu de 809 € (-20%), de 128 Go à 699 € au lieu de 859 € (-19%) et de 256 Go à 819 € au lieu de 979 € (-16%). L'iPhone 12 de 64 Go est à 749 € au lieu de 909 € (-18%), de 128 Go à 799 € au lieu de 959 € (-17%) et de 256 Go à 919 € au lieu de 1 079 € (-15%).Il y a différents coloris disponibles pour chaque référence. Certains téléphones sont en stock pour une livraison immédiate, d'autres nécessitent un peu d'attente (le fameux message générique « Habituellement expédié sous 1 à 2 mois » — il n'y a souvent que quelques jours d'attente de plus que d'habitude). Des revendeurs se sont alignés sur certains tarifs : vous pouvez retrouver tous les prix, référence par référence, sur notre comparateur