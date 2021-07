Le MacBook Air M1 dès 979 € + bons

Le MacBook Air avec puce Apple M1 bénéficie d'une très intéressante offre promotionnelle ce lundi chez Boulanger, par le biais de la plateforme Rakuten : déjà proposés avec une remise immédiate de 100 €, les ordinateurs bénéficient d'un rabais supplémentaire de 50 € grâce au code promo "CR50" et il est en plus possible de récupérer un bon d'achat de 30,87 € ou 38,97 € selon le modèle choisi. Vous pouvez ainsi vous offrir le modèle 256 Go à 979 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 129 € chez Apple , et le modèle 512 Go à 1 249 € ( argent or ) au lieu de 1 399 € chez Apple.Le MacBook Air est garanti deux ans (Apple la première année, Boulanger ensuite). Il est possible de bénéficier d'une livraison gratuite, ou d'un retrait en magasin sous deux heures sous réserve de disponibilité. Cette offre promotionnelle sera valable jusqu'à ce lundi soir à minuit, dans la limite des stocks disponibles.