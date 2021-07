Les cartes cadeaux Fnac en promo, jusqu'à -90 €

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Les cartes cadeaux de la Fnac sont de retour en promotion pour fêter le 14 juillet. La carte de 60 € est affichée à 50 € et celle de 150 € à 130 € . Il est possible d'acheter trois cartes cadeaux de chaque montant, ce qui permet donc de réaliser jusqu'à 90 € d'économies. Ces cartes ont la particularité de pouvoir être utilisées sur des produits qui sont déjà en promotion. Cette offre sera valable jusqu'à 23h59 ce mercredi 14 juillet.Ces cartes cadeaux pourront être utilisées jusqu'au 31 juillet inclus (attention, elles n'ont donc que deux semaines de validité), et elles peuvent être dépensées sur le catalogue de la Fnac en général, dans les magasins Fnac et Darty, les agences Fnac Voyages, et bien sûr sur Fnac.com (hors voyages, abonnements presse, tirages photo et Marketplace). Vous pouvez en profiter sur les différents produits d'Apple, y compris les plus récents comme l'iMac M1 ou l'iPad Pro M1.