MacBook Pro : un chargeur MagSafe de 85 W à 50,86 €

Si le chargeur MagSafe de votre vénérable MacBook Pro donne des signes de faiblesse, Amazon a mis en place une remise très importante sur un modèle de 85 W, parfaitement adapté pour les modèles 15,4" et 17" (il fonctionne aussi sur les modèles 13,3" et les MacBook Air, bien que surdimensionné). Normalement vendu 85 € sur l'Apple Store , le chargeur est ici proposé à 50,86 € , soit 40% de remise. On n'avait jamais observé une telle baisse sur ce modèle.Attention, il s'agit d'un chargeur MagSafe de première génération utilisé entre 2006 et 2012, et pas d'un chargeur MagSafe 2 utilisé sur les MacBook Pro de 2012 à 2015 (tous les détails sur cette page ). La durée de validité de cette offre n'est pas précisée.