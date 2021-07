L'iPhone 12 mini dès 649 € chez Amazon (-20%)

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Quelques modèles d'iPhone 12 mini bénéficient encore de grosses remises chez Amazon . Parmi les meilleures offres, on trouve l'iPhone 12 mini de 64 Go à 649 € ( blanc ) au lieu de 809 € (-20%) sur l'Apple Store , de 128 Go à 699 € ( blanc noir ) au lieu de 859 € (-19%) et de 256 Go à 819 € ( rouge ) au lieu de 979 € (-16%).D'autres modèles bénéficient également de remises, mais avec des pourcentages de réduction moins élevés. Vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix