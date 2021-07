L'iPhone 11 Pro dès 599 € chez Orange et Sosh !

C'est un tarif exceptionnel qui vient d'être mis en place par Sosh et Orange sur l'iPhone 11 Pro : il est actuellement bradé à 599 € (64 Go), 689 € (256 Go) ou 799 € (512 Go). À titre de comparaison, l'iPhone 11 classique est vendu 689 € (64 Go), 739 € (128 Go) ou 859 € (256 Go) sur l'Apple Store ... L'iPhone 11 Pro intègre un écran OLED et un téléobjectif, le tout dans un design un peu plus compact (écran de 5,8" au lieu de 6,1").Cette opération promotionnelle aura lieu jusqu'au 27 juillet 2021, dans la limite des stocks disponibles. Attention, certains modèles ne sont déjà plus en stock.