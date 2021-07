Un iPhone SE de 256 Go à 539,99 € (-18%)

Un iPhone SE de grande capacité, 256 Go de stockage, bénéficie d'une belle promo aujourd'hui chez Amazon où vous pouvez l'obtenir à 539,99 € dans son coloris gris sidéral. Cela représente 119,01 € d'économies (-18%) par rapport au tarif officiel qui est de 659 € sur l'Apple Store , et cela permet d'obtenir 256 Go pour le tarif de 128 Go.Les autres modèles d'iPhone SE sont également en promo chez Amazon. Les déclinaisons 64 Go sont proposées à partir de 439 € au lieu de 489 €, et les déclinaisons 128 Go à partir de 480,84 € au lieu de 539 €.