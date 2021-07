Le nouvel Apple TV 4K à 179 € (-20 €)

Et voilà la toute première offre promotionnelle sur le nouveau modèle d'Apple TV 4K , avec sa puce Apple A12 et la nouvelle télécommande Siri Remote. C'est chez Amazon que cela se passe : le boîtier avec 32 Go de stockage est affiché à 179 € au lieu de 199 € chez Apple , soit 20 € ou 10% de remise.Si c'est seulement la nouvelle télécommande qui vous intéresse (elle est parfaitement compatible avec l'Apple TV 4K de première génération ainsi que l'Apple TV HD), celle-ci est également en promo à 57,99 € au lieu de 65 € chez Apple . Attention, la durée de validité de ces deux offres n'est pas précisée.