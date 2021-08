L'ancien Magic Keyboard à 90,99 € (au lieu de 109 €)

L'ancien modèle de Magic Keyboard pour Mac, tout juste retiré du catalogue suite à la commercialisation des modèles de l'iMac M1 , est en promotion chez Amazon où vous pouvez l'obtenir à 90,99 € au lieu de 109 €. Par rapport au nouveau modèle, qui coûte toujours 109 € sur l'Apple Store (dans sa version sans Touch ID), l'ancien Magic Keyboard présente des bords moins arrondis, des touches de fonction légèrement différentes, et il est livré avec un câble Lightning vers USB-A (au lieu de Lightning vers USB-C sur le nouveau modèle).La remise a le mérite d'exister mais n'est pas faramineuse non plus : si vous hésitez, tout dépendra peut-être de vos besoins du côté du câble de recharge, en fonction du Mac dont vous disposez. Notez que la déclinaison de ce Magic Keyboard avec pavé numérique est également en promo, à 125 € au lieu de 135 € chez Apple