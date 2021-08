-20% sur le Mac mini M1 avec 512 Go

Le Mac mini M1 standard haut de gamme, avec 512 Go de stockage, bénéficie d'une importante offre promotionnelle chez CDiscount avec le code "AFFAIRE20" qui permet d'obtenir une remise immédiate de 20% : le tarif passe ainsi de 1 014,99 € à 811,99 € , au lieu de 1 029 € chez Apple . C'est seulement 12,99 € de plus que le modèle n'intégrant que 256 Go !Si le Mac mini vous faisait de l'oeil, cette offre est assez imbattable. Attention, la durée de validité du code "AFFAIRE20" n'est pas précisée par CDiscount.