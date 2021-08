Le casque AirPods Max à 448,78 € (-29%)

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 10 août 2021 à 12:21 :

Le tarif est remonté à 519,98 €.

C'est, et de loin, le meilleur tarif pratiqué depuis la sortie du casque audio d'Apple : les AirPods Max sont actuellement affichés à 448,78 € chez Amazon dans leur coloris argenté. C'est 29% de remise (soit 180,22 € d'économies) par rapport au tarif officiel de 629 € sur l'Apple Store ! C'est une belle offre, mais à condition d'être patient : le casque n'est présentement pas en stock. Il est possible de le commander mais il faudra donc patienter jusqu'au réassort, dont la date n'est pas connue, avant d'être livré.Il y a également des offres sur d'autres coloris, qui sont en stock mais avec des remises moins importantes : vous pouvez retrouver le modèle noir à 509,99 € , et les autres coloris à 519,99 € ( bleu ciel vert ).