MacBook Pro : un chargeur MagSafe 85 W à 50,86 €

Le chargeur MagSafe de 85 W, normalement vendu 85 € sur l'Apple Store , est de retour en promotion à 50,86 € chez Amazon , soit 40% de remise. Il est même à 49,99 € chez CDiscount , mais avec seulement deux exemplaires de disponibles au moment de la rédaction de ce bon plan.Ce chargeur MagSafe de première génération a été utilisé par Apple entre 2006 et 2012. Attention, il ne s'agit pas d'un chargeur MagSafe 2 utilisé sur les MacBook Pro de 2012 à 2015 (tous les détails sur cette page ). Il est parfaitement adapté pour les MacBook Pro 15,4" et 17", et il fonctionne également avec les MacBook Pro 13,3" et les MacBook Air même s'il est surdimensionné pour ces modèles.