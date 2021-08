100 € de remise sur un iMac 24'' avec 512 Go

L'iMac 24" standard haut de gamme, avec quatre ports USB-C et 512 Go de stockage, bénéficie d'un rabais d'une centaine d'euros chez Amazon dans son coloris argenté : il est actuellement affiché à 1 798 € au lieu de 1 899 € chez Apple . Ce n'est que 5% de remise, mais il n'y a pas eu mieux jusqu'ici et c'est donc toujours ça de pris si vous comptiez vous lancer.Ce modèle est le seul de la gamme M1 à être en promotion en ce moment. Si vous êtes étudiant ou enseignant, vous pouvez toutefois bénéficier d'une autre offre promotionnelle très intéressante qui concerne toutes les références : l'opération Back to School, valable jusqu'au 11 octobre, vous permet d'obtenir un rabais de 10% sur l'achat de votre Mac sur l'Apple Store éducation et une paire d'AirPods gratuits en bonus ( en savoir plus ).