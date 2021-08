Refurb : -15% sur les MacBook et Mac mini M1

Le Refurb Store ne désemplit pas à quelques semaines de la rentrée. Les MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini équipés de la puce Apple M1 sont tous présents, avec l'intégralité des modèles standard et une sélection de modèles sur mesure, à un tarif 15% inférieur à celui de l'Apple Store classique.Le MacBook Air de 256 Go est à 959 € ( argent or ) au lieu de 1 129 € sur l'Apple Store , et le modèle de 512 Go est à 1 199 € ( argent or ) au lieu de 1 399 €. Le MacBook Pro de 256 Go est à 1 229 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 449 € chez Apple , et le modèle de 512 Go est à 1 429 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 679 €. Le Mac mini avec 256 Go est à 679 € au lieu de 799 € et le modèle de 512 Go est à 869 € au lieu de 1 029 €. Si vous souhaitez monter en gamme, par exemple avec 16 Go de RAM au lieu de 8 Go et jusqu'à 2 To de stockage, différentes configurations personnalisées sont également disponibles.Si vous comptez acheter votre Mac au meilleur prix, les tarifs des produits reconditionnés d'Apple vendus sur le Refurb Store sont très intéressants : ils permettent de faire une économie de 15% tout en bénéficiant de la même garantie que sur les produits neufs, assurée directement par Apple. Attention, les stocks varient au fil de la journée : si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez retenter votre chance tôt tous les matins.Si vous êtes étudiant ou enseignant, il y a une autre alternative cet été : jusqu'au 11 octobre, vous pouvez profiter de l'opération Back to School, elle aussi organisée directement par Apple, qui vous permet de bénéficier d'une remise de 10% sur votre Mac neuf sur l'Apple Store éducation et de récupérer en bonus une paire d'AirPods gratuite ( en savoir plus ).