Le casque AirPods Max à 448,78 € (-29%)

Déjà pratiqué une première fois il y a une semaine, le tarif de 448,78 € est de retour pour le casque AirPods Max argenté chez Amazon . C'est une remise de 29% par rapport au tarif officiel qui est de 629 € sur l'Apple Store . Et contrairement à la semaine dernière, il y a cette fois du stock disponible immédiatement.Les autres tarifs sont de 509,99 € ( gris sidéral vert ) et de 519,99 € ( bleu ciel rose ). Attention, les quantités sont limitées et la durée de l'offre sur le modèle argenté n'est pas précisée par Amazon.