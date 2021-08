L'iMac M1 arrive sur le Refurb Store, dès 1 229 €

Quatre mois après sa sortie , l'iMac M1 arrive sur le Refurb Store ! Un tout premier modèle est disponible ce matin : il s'agit d'une configuration d'entrée de gamme, avec deux ports USB-C, la puce Apple M1 avec 7 coeurs graphiques, 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage, coloris argent, avec un clavier sans Touch ID. Au lieu de 1 449 € sur l'Apple Store classique, ce modèle peut être obtenu à 1 229 € en version reconditionnée. Un deuxième modèle haut de gamme, cette fois avec quatre ports USB-C et 512 Go de stockage, coloris vert, a été référencé cette nuit à 1 609 € au lieu de 1 899 € mais il n'est déjà plus possible de le commander.Maintenant qu'Apple a ouvert les vannes, on peut s'attendre à une disponibilité prochaine de la plupart des configurations d'iMac M1 sur le Refurb Store et nous guetterons donc l'arrivée de nouvelles références dans les prochains jours et les prochaines semaines. Si vous comptez faire des économies sur l'achat de votre Mac, cette alternative est excellente : la remise est de 15% et le reconditionnement est réalisé directement par Apple, ce qui assure d'une excellente qualité et surtout d'une garantie de deux ans strictement identique à celle des produits neufs. Rappelons que les stocks de la boutique de produits reconditionnés d'Apple sont très limités : les produits populaires partent vite et les rayonnages sont renouvelés chaque matin.Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas qu'une autre offre est disponible pour vous cet été : jusqu'au 11 octobre, vous avez la possibilité de profiter de l'offre Back to School d'Apple. Celle-ci vous permet de bénéficier d'une remise de 10% sur l'achat de votre Mac neuf sur l'Apple Store éducation , et de recevoir une paire d'AirPods neufs gratuite en bonus ( en savoir plus ).