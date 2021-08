Refurb : un iMac M1 avec 512 Go à 1 609 € (-290 €)

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 11:18 :

Les stocks sont déjà épuisés.

Après un modèle d'entrée de gamme à 1 229 € au lieu de 1 449 € hier, c'est au tour d'un modèle d'iMac M1 haut de gamme d'être proposé sur le Refurb Store aujourd'hui. Il s'agit d'un modèle avec quatre ports USB-C, un clavier avec Touch ID, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage, coloris vert : il est affiché à 1 609 € au lieu de 1 899 €, soit 290 € ou 15% d'économies.Comme hier, les stocks de ce modèle sont très limités et vaut mieux ne pas tarder s'il vous intéresse. Maintenant qu'Apple a référencé l'iMac M1 sur sa boutique de produits reconditionnés, on peut néanmoins raisonnablement s'attendre à ce que les disponibilités se multiplient dans les prochaines semaines.