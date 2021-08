100 € de remise sur trois iMac M1

Trois modèles d'iMac M1 bénéficient d'une remise immédiate d'une centaine d'euros à la Fnac. Il s'agit à chaque fois de modèles avec quatre ports USB-C et un clavier avec Touch ID. La configuration 8 Go / 512 Go argentée est à 1 795,99 € au lieu de 1 899 €, 16 Go / 256 Go bleue à 1 799,99 € au lieu de 1 899 €, et 8 Go / 1 To bleue à 2 029,99 € au lieu de 2 129 €.Les remises sur l'iMac M1 sont encore peu nombreuses : c'est la première fois que les configurations en question sont en promotion chez un revendeur officiel. La Fnac ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible.Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas qu'une autre offre promotionnelle très intéressante vous concerne cet été : l'opération Back to School, qui sera valable jusqu'au 11 octobre, vous permet d'obtenir un rabais de 10% sur l'achat de votre iMac sur l'Apple Store éducation et une paire d'AirPods gratuits en bonus ( en savoir plus ).