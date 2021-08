Un iPad Air 4 de 256 Go à 615,20 € au lieu de 839 €

C'est une offre à peine croyable que vient de mettre en place Amazon : l'iPad Air 4 de 256 Go coloris bleu ciel peut être obtenu à 615,20 € grâce à un coupon de 151,80 € applicable sur un tarif de base de 767 €. Ce modèle coûte normalement 839 € chez Apple : c'est une remise immédiate complètement inédite de 27% ! Le modèle de 64 Go, lui, est à 599 € au lieu de 669 € chez Apple (-10%) : c'est donc un surplus d'une quinzaine d'euros pour quadrupler le stockage.Seul hic, l'iPad Air en question n'est pas en stock. Amazon affiche un message générique: c'est généralement bien moins, mais il faut donc s'attendre à une attente un peu plus élevée que d'habitude. Notez qu'il y a également un petit coup de pouce sur l'Apple Pencil 2, qui est à 115,99 € au lieu de 135 € chez Apple . Attention, la durée de validité du coupon n'est pas précisée.