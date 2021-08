De nouvelles configurations d'iMac M1 sur le Refurb Store

De nouvelles configurations d'iMac M1 ont été ajoutées cette nuit dans les rayonnages du Refurb Store , la boutique de produits reconditionnés d'Apple qui vous permet d'obtenir un rabais de 15% par rapport à l'achat neuf sur l'Apple Store classique. On peut désormais trouver l'iMac 8 Go / 256 Go (2 ports) à 1 229 € ( argent vert ) au lieu de 1 449 €, le modèle 8 Go / 256 Go (4 ports) à 1 419 € ( orange rose ) au lieu de 1 669 €, le modèle 8 Go / 512 Go (4 ports) à 1 609 € ( vert ) au lieu de 1 899 €, le modèle 16 Go / 512 Go (4 ports) à 1 809 € ( vert rose ) au lieu de 2 129 €, le modèle 8 Go / 1 To (4 ports) à 1 809 € ( rose ) au lieu de 2 129 €, le modèle 16 Go / 1 To (4 ports) à 2 009 € ( vert orange ) au lieu de 2 359 € et le modèle 16 Go / 2 To (4 ports) à 2 399 € ( vert rose ) au lieu de 2 819 €.Les ordinateurs issus du Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple, ce qui assure d'une qualité irréprochable ainsi que d'une garantie identique à celles des produits neufs. C'est une excellente alternative pour faire des économies sans compromis sur la qualité, à condition que le modèle recherché soit disponible. Le Refurb Store est mis à jour tôt tous les matins, et les quantités sont très limitées : les configurations les plus populaires peuvent parfois partir très vite.Si vous êtes étudiant ou enseignant, une autre offre très intéressante vous est destinée cet été : jusqu'au 11 octobre, vous pouvez bénéficier de l'opération Back to School d'Apple, qui vous permet d'obtenir un rabais de 10% sur l'achat de votre iMac sur l'Apple Store éducation et de cumuler cette remise avec l'obtention d'une paire d'AirPods 2 gratuite ( en savoir plus ).