L'iPhone 12 de 128 Go noir à 799 € (-17%)

Mise à jour 14:10 :

L'iPhone 12 de 64 Go bleu est descendu à 769 € au lieu de 909 € (-15%).

Les tarifs des revendeurs sur l'iPhone 12 ont baissé ces derniers mois, prenant petit à petit en compte l'arrivée prochaine de l'iPhone 13. Cela fait ainsi de nombreuses semaines que tous les modèles bénéficient de remises situées entre -10% et -13% . Chez Amazon , une offre un peu plus agressive vient d'être mise en place sur l'iPhone 12 de 128 Go noir, actuellement affiché à 799 € au lieu de 959 € chez Apple , soit 17% de rabais.Disons le clairement, ce n'est absolument pas le bon moment pour investir dans un modèle d'iPhone haut de gamme : l'iPhone 13 est attendu pour le mois de septembre et il fera accélérer la baisse des prix des anciens modèles. En cas d'achat urgent (casse, vol, etc.), c'est tout de même une offre un peu plus intéressante que la moyenne.