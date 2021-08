-10% sur les iPad Pro avec puce M1

Encore rarement en promotion, l'iPad Pro de 2021 avec sa puce Apple M1 est éligible au code promo "APPLE" lancé ce week-end par CDiscount et qui permet de bénéficier d'une remise immédiate de 10%. Vous pouvez ainsi obtenir un modèle 11" à partir de 809,10 € au lieu de 899 € chez Apple ou un modèle 12,9" à partir de 1 097,99 € au lieu de 1 219 €. Il y a un gros coup à jouer sur le modèle 11" cellulaire de 1 To argenté, affiché à 1 659,99 € au lieu de 1 839 € et qui descend à 1 493,99 € avec le code promo, soit 19% de remise totale.Le code "APPLE" sera valable jusqu'à ce dimanche 29 août à 16h, dans la limite des stocks disponibles. Si vous avez besoin d'un Apple Pencil pour accompagner votre iPad Air, vous pouvez retrouver un tarif de 115,99 € chez Amazon au lieu de 135 € chez Apple Si les tarifs de l'iPad Pro de 2021 sont trop élevés pour votre budget, notez que les modèles de 2020 bénéficient actuellement d'importantes remises chez Amazon ( en savoir plus ).