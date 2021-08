Jusqu'à -22% sur l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini

Mise à jour 18:04 :

Amazon a lancé des tarifs identiques avec des coupons : l'iPhone 12 mini est proposé à partir de 629,10 € et l'iPhone 12 à partir de 719,10 €.

L'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 bénéficient d'une belle promo de dernière minute avant la présentation de la prochaine gamme par Apple. C'est chez CDiscount que cela se passe : le code "APPLE" permet de bénéficier d'une remise de 10% sur des tarifs qui sont déjà inférieurs à ceux de l'Apple Store . Vous pouvez ainsi obtenir l'iPhone 12 mini à partir de 629,10 € au lieu de 809 € (-22%) et l'iPhone 12 à partir de 719,10 € au lieu de 909 € (-21%).Cette offre sera valable jusqu'à ce dimanche 29 août à 16h, dans la limite des stocks disponibles. Rappelons que la présentation de l'iPhone 13 mini et de l'iPhone 13 est imminente : elle est attendue d'ici la mi-septembre . Il est donc plutôt conseillé d'attendre, mais ces tarifs anticipent déjà les baisses de prix officielles à venir. En cas d'achat urgent (casse, vol, etc.), c'est une bonne offre.