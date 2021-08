L'iPhone SE à partir de 418,26 € (-14%)

Cela fait plusieurs mois que nous n'avions plus vu de pareilles remises sur l'iPhone SE : Amazon vient de mettre en place des coupons de réduction sur le smartphone d'entrée de gamme d'Apple et les tarifs démarrent à 418,26 € au lieu de 489 € chez Apple, soit 14% de remise immédiate.Pour 64 Go de stockage, comptez 418,26 € ( rouge ), 420,11 € ( noir ) ou 440,10 € ( argent ) au lieu de 489 €. Pour 128 Go, comptez 455,50 € ( noir ) ou 485,10 € ( rouge blanc ) au lieu de 539 €. Pour 256 Go, comptez enfin 531,90 € ( rouge ), 587,14 € ( blanc ) ou 593,10 € ( noir ) au lieu de 659 €.Comme souvent, Amazon n'indique pas la durée de validité de ses coupons, qui peuvent donc expirer à tout moment. Cette remise survient à très peu de temps de la présentation de l'iPhone 13 , attendue pour la mi-septembre : l'arrivée de nouveautés pourrait conduire Apple à revoir le tarif de l'iPhone SE à la baisse, mais de manière marginale si tel est le cas. Notez à ce sujet qu'il y a ce week-end d'importantes remises sur l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini chez CDiscount , avec jusqu'à 22% de rabais ( en savoir plus ).