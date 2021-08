L'ancien clavier Magic Keyboard d'Apple en promo

Les anciens modèles de clavier Magic Keyboard d'Apple sont en promotion ! Le modèle compact est affiché à 84,99 € ( Amazon Fnac ), le modèle avec pavé numérique argenté à 109,99 € ( Amazon Fnac ) au lieu de 135 € chez Apple (c'est le seul modèle encore en vente) et le modèle avec pavé numérique gris sidéral à 114,99 € ( Amazon Fnac ). Et si votre facture dépasse 100 € à la Fnac et que vous êtes adhérent, vous pouvez obtenir un bon d'achat de 15 € grâce au code promo "RENTREE" qui sera valable jusqu'à ce lundi 30 août à 13h.De nouveaux claviers avec ou sans Touch ID, inaugurés par l'iMac M1, ont été commercialisés en début de mois sur l'Apple Store : le modèle compact sans Touch ID est à 109 € , le modèle compact avec Touch ID est à 159 € et le modèle avec pavé numérique est à 185 € . Si vous n'avez pas besoin de Touch ID, dont la prise en charge est réservée aux Macs M1, les anciens claviers restent parfaitement d'actualité.Les autres périphériques sont également en promo. Le Magic Trackpad est à 119,99 € ( Fnac ) au lieu de 135 € précédemment, et la Magic Mouse est à 64,99 € ( Amazon Fnac ) au lieu de 85 €. Attention, ces périphériques sont livrés avec un câble USB classique et non USB-C comme avec les nouveaux modèles.