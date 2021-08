Un bonus reprise pour l'achat d'un Mac M1 à la Fnac

La Fnac a lancé une opération promotionnelle pour la rentrée : un "bonus reprise" de 130 € pour l'achat d'un Mac M1 en revendant votre ancien ordinateur. Ce bonus est cumulable avec la valeur résiduelle du produit retourné, mais il n'est pas obligatoire que l'ordinateur revendu ait une valeur résiduelle : si l'appareil retourné est trop ancien ou abimé, il sera simplement recyclé et le bonus de 130 € sera tout de même valable. Cette offre est uniquement valable en magasin, le comptoir SAV étant mis à profit pour estimer la valeur de reprise de l'ancien ordinateur.Cette offre est plutôt intéressante sur le papier, mais elle est en revanche. Ainsi, si vous optez par exemple pour un MacBook Air d'entrée de gamme, actuellement en promo à partir de 1 059,99 € au lieu de 1 129,99 € habituellement, la remise de 130 € s'appliquera sur le tarif de base et le prix final sera donc de 999,99 €, soit 60 € et non 130 € de remise supplémentaire. C'est tout de même mieux que rien à condition de disposer d'un vieil ordinateur à faire reprendre. L'offre sera valable jusqu'au 26 septembre.Si vous comptez faire des économies sur l'achat de votre Mac et que vous êtes étudiant ou enseignant, une autre offre très intéressante et organisée directement par Apple vous est adressée en ce moment : jusqu'au 11 octobre, vous pouvez bénéficier de l'opération Back to School qui vous permet d'obtenir un rabais de 10% sur le tarif catalogue du Mac sur l'Apple Store éducation ainsi qu'une paire d'AirPods 2 gratuites. Pour le MacBook Air par exemple, le tarif passe ainsi de 1 129 € à 1 016,10 €. C'est 16,11 € de plus que la Fnac, mais sans ordinateur à retourner, une seconde année de garantie assurée directement par Apple, et des AirPods en bonus. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur l'offre Back to School sur cet article Une autre alternative ouverte à tout le monde se trouve sur le Refurb Store , où vous pouvez obtenir une remise de 15% sur la version reconditionnée des Macs M1. Pour le MacBook Air, les tarifs débutent ainsi à 959 €. Les ordinateurs sont reconditionnés par Apple avec une qualité indiscernable du neuf, et la garantie est identique à celle des produits neufs. Sans véritable compromis, le Refurb Store permet d'obtenir le meilleur tarif sans avoir besoin d'être étudiant ou enseignant. En revanche, les stocks disponibles varient d'un jour à l'autre.